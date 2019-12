Aankomende zaterdag speelt het eerste elftal bij CSV’28 in Zwolle. Kan ons eerste de koppositie vasthouden? Aangezien er veel jeugdspelers en ultra’s hebben aangegeven mee te willen zal de supportersvereniging “Groen-Wit” weer een bus laten rijden. Deze bus zal om 14.00 uur vertrekken vanaf Sportpark Schenk en na de wedstrijd zal deze weer direct vertrekken richting ’t Harde. In deze bus zijn nog ongeveer 15 plekken vrij.

Opgeven kan via supportersvereniging@svtharde.nl of via Stevan Reurink: 06-52601782