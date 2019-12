Op een lastig bespeelbaar hoofdveld heeft ’t Harde eindelijk weer eens een thuiswedstrijd om kunnen zetten in een overwinning. Bram van de Worp werd met een doelpunt voor rust de matchwinner in een duel dat voor wat betreft het kijkspel niet van een hoog niveau was.

De openingsfase tekende zich vooral uit in balbezit voor ’t Harde en mogelijkheden in de omschakeling voor Wilsum. Grootste kans was voor een diepgaande Quinten Turubassa, maar de middenvelder had vroeg in de wedstrijd het vizier nog niet helemaal op scherp staan en vond de Wilsummer doelman op zijn weg.

Na ruim een kwartier spelen werd Youri van Boven vrijgespeeld aan de rechterkant. De handige dribbelaar hield zijn lichaam goed tussen bal en tegenstander en bediende de ingelopen Bram van de Worp op maat, die van dichtbij doel trof, 1-0.

Vlak voor rust kreeg ‘t Harde een uitgelezen mogelijkheid om de score te verdubbelen. Van de Worp werd de diepte ingestuurd, legde prima af op de meegelopen spits Lawrence Visch, maar die kwam niet helemaal lekker uit met zijn passen, waardoor zijn inzet ver naast het doel van Wilsum belandde.

Na de rust daalde het niveau van de wedstrijd. Zowel ’t Harde alsook Wilsum claimden tevergeefs een strafschop na overtredingen in de zestienmeter. Wilsum kreeg een handvol kansen, maar werd daarin nauwelijks dreigend.

’t Harde probeerde voetballend via de zijkanten kansen te creëren, maar verder dan een kopbal van dichtbij van Visch kwam de ploeg niet. Na ruim vijf minuten blessuretijd floot scheidsrechter Eikelboom voor het laatst en mocht ’t Harde de drie punten bijschrijven. Omdat medekoploper Dieze West met ruime cijfers verloor bij Reaal Dronten, staat ’t Harde nu samen met ’s Heerenbroek aan kop in de 4e klasse D.

Volgende week wacht ’t Harde een uitwedstrijd bij CSV ’28 uit Zwolle. De wedstrijd in Stadshagen vangt aan om 15.00 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Rigterink.