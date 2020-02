’t Harde wist ondanks een snelle achterstand met ruime cijfers te winnen van hekkensluiter Noord Veluwe Boys. Op het kunstgras van ’t Harde werd de wedstrijd vlak voor rust door twee treffers beslist, waarna het team van trainer Egbert Kragt in de tweede helft freeweelde naar een 7-1 overwinning.

Na amper een minuut spelen kwam ’t Harde op achterstand, nadat spits Ronald Winter profiteerde van halfslachtig optreden van de defensie van ’t Harde. ’t Harde verwerkte de domper goed, door in de 7e minuut de gelijkmaker te scoren. De diep gelopen Bram van de Worp bediende de vrijstaande Youri van Boven, die de 1-1 aantekende.

Van Boven was ook dichtbij de 2-1, maar zijn inzet van dichtbij ging via de keeper naast. In de 34e minuut was er wel de voorsprong. Linksback Alwin Zieleman was het eindstation van een aanval over rechts. Met krachtige schuiver ging de bal van dichtbij langs de keeper. Voor rust viel ook de 3-1 nog toen Quinten Turubassa in twee instanties de bal in het doel poeierde.

Na rust ging een frivool aanvallend ’t Harde op zoek naar meer treffers. Terence ten Brink gaf in de 53e minuut strak voor en laatste man Füchten kopte de bal van dichtbij hard in het eigen doel, 4-1. Het duurde tot een kleine tien minuten voor tijd voordat ’t Harde weer wist te scoren. Wesley van de Roest volleyde een afgeslagen hoekschop snoeihard van dichtbij binnen, 5-1.

Het slotakkoord van de wedstrijd was voor Lawrence Visch. De invaller scoorde de 6-1 op aangeven van Stefan Marsman en kopte stijlvol de 7-1 binnen na een afgemeten voorzet van Van de Roest.

’t Harde komt door het gelijke spel van ’s Heerenbroek op vier punten van de koploper en mag volgende week in Zalk aan de bak om de goede klassering te handhaven. De wedstrijd op sportpark An de Steege begint om 14.30 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Karkdijk.