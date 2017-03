’t Harde laat de punten liggen bij Hatto Heim

Teleurstelling overheerste bij de spelers en staf na afloop van de met 2-0 verloren wedstrijd in Hattem tegen Hatto Heim. De ploeg had de kans om met een overwinning aan te sluiten bij subtop van de 3e klasse C, maar wist dat bij een nederlaag het nog steeds naar onderen moet kijken.

’t Harde begon redelijk aan de wedstrijd. Onder aanvoering van spits Henk Elskamp speelde het team veel op de helft van het matig opererende Hatto Heim. Grootste kansen waren er voor Bram van de Worp die zich in de 16 meter knap vrijspeelde, maar keeper Van der Landen op zijn weg vond en voor Elskamp die na een prima actie de keeper tot het weggeven van een rebound dwong, die niet alert genoeg werd opgepakt door Melvin Boender.

Hatto Heim was ook dicht bij de openingstreffer. Een kopbal van dichtbij belandde in de handen van Davey Visch. 10 minuten voor rust dekten Boender en Vlijm niet kort genoeg ter hoogte van de middenlijn. De volgende aanval over rechts werd prima teruggetrokken en bij de eerste paal achter het standbeen ingetikt door Meilink, 1-0.

Na de rust ging het niveau van de wedstrijd omlaag. ’t Harde had moeite om echte kansen te creëren en Hatto Heim kon in de omschakeling ook niet erg gevaarlijk worden. De wedstrijd werd uiteindelijk een paar minuten voor tijd beslist. Na slordig balverlies van ’t Harde, halverwege de helft van de tegenstander, kon Hatto Heim in de omschakeling er vandoor over de linkerkant. De voorzet werd prima onderschept door de ingevallen Arjan van Putten, maar die vergat in tweede instantie rigoureus uit te verdedigen. De bijgesloten Van Dijk kon hierdoor eenvoudig de 2-0 in het net knallen.

De resterende minuten, inclusief zeven minuten blessuretijd, kon ’t Harde de rug niet rechten en bleef de tussenstand ongewijzigd.

Een zure en onnodige nederlaag voor de mannen van trainer Kooistra. Met meer geloof in eigen kunnen had er meer in gezeten en had de weg naar boven ingeslagen kunnen worden. Volgende week zaterdag om 15.00 uur staat de gemeentelijke derby tegen ESC op het programma. Voor ’t Harde een mooie gelegenheid om revanche te nemen op zichzelf.

Scoreverloop: 36e 1-0 Meilink, 85e 2-0 van Dijk

Opstelling S.V. ’t Harde: Davey Visch; Rico Leusink, Wesley Huenestein, Jordy Huenestein (75e Wesley van de Roest), Michiel Vlijm (70e Arjan van Putten); Arnoud Kamerbeek ©, Bram van de Worp, Menno van ‘t Hul; Bilal Bella, Henk Elskamp, Melvin Boender.