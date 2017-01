Voetbalquiz 2017 bij s.v. ’t Harde op 24 februari

’t HARDE – De organisatie van de jaarlijkse voetbalquiz bij s.v. ’t Harde is al weer druk bezig met het uitzoeken van de vragen. Traditioneel wordt de quiz gehouden op de laatste vrijdag van februari en dit jaar is dat vrijdag 24 februari, aanvang 19.30 uur. Er blijft één grote vraag over namelijk: Doen jullie weer mee?

Een aantal dingen zijn van belang:

Schrijf je vroegtijdig in. Dit kan via de volgende twee e-mailadressen: b.jeensma@upcmail.nl of via info@solantizonwering.nl. Kosten kunnen vanaf 19.00 uur worden betaalt en bedragen € 5.00 per persoon.Meld je aan als koppel en geef duidelijk de namen door.Minimale inschrijving bedraagt 20 koppels. Deelnemers behoren lid te zijn van s.v. ’t Harde.

Beleef een gezellige avond en doe mee met dezee traditionele voetbalquiz.