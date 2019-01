Gezin uit ‘t Harde beleefde Super Droomdag

Op zaterdag 19 januari 2019 was het een spannende dag voor Hendrina en Bert en hun kinderen Gerrico, Camiel en Brian uit ‘t Harde. Op uitnodiging van Stichting Droomdag gingen zij hun Super Droomdag beleven. Aanleiding van deze dagen is de ziekte van één van de ouders in het gezin.

In alle vroegte werden zij door Larissa en Wilfred, twee vrijwilligers van de stichting, welkom geheten. Zij hadden al eerder contact gehad met het gezin om door een intakegesprek alle nog niet vervulde dromen te achterhalen.

Locatie was op De Eemhof in Zeewolde waar Stichting Opkikker de gastheer was. Een lakei heette hen welkom en over de rode loper en een erehaag van vrijwilligers liep het gezin naar binnen. Daar was iets te drinken en een gebakje naar keuze en na het welkomstwoord gingen zij op pad. Allereerst werden zij bij de helikopter verwacht en gingen zij echt de lucht in. Een fotoshoot ter herinnering, een bezoek aan de roofvogels en ontspannen in de beautysalon. Na het uitgebreide lunchbuffet werd gevuld met een VR Experience en een rit in een sportauto voor het hele gezin. Na een gezellig samenzijn met live muziek en het diner was er voor alle kinderen een afscheidscadeau van de vrijwilligers van Stichting Droomdag. Ook voor hen hopen we dat ze hiermee de dag nog eens kunnen herbeleven.

Binnenkort ontvangen zij een film en foto’s van de opnamen die hun vrijwilligers van de dag gemaakt hebben.

STICHTING DROOMDAG VERZORGT EEN ONVERGETELIJK GEHEEL VERZORGDE (TE) GEKKE DAG VOOR EEN GEZIN WAARVAN EEN OUDER KANKERPATIENT/LEVENSBEDREIGEND/LANGDURIG ZIEK IS. HIERBIJ STAAN DE DROMEN VAN HET GEZIN CENTRAAL. HET JONGSTE KIND VAN HET GEZIN MOET ONDER DE ZESTIEN JAAR ZIJN .