Historische Collectie Korps Veldartillerie geopend tijdens Open Monumentendag

‘t HARDE – Zaterdag 9 september, tijdens de Open Monumenten Dag, is de Historische Collectie Korps Veldartillerie in ’t Harde, legerplaats bij Oldebroek gratis toegankelijk voor het publiek. Wat is er allemaal te zien? De rijdende artillerie met hun prachtige paarden, het groot rollend materieel staat over het hele terrein, deskundige mensen geven u graag uitleg over de voertuigen, en de re-enactment groepen vuren ieder uur een schot af over de heide en leggen u ook graag uit over deze “oude ” kanonnen.

Verder staan er veel kramen met militairia en geeft het Reunie Orkest Artillerie concerten. Alle paviljoenen zijn die dag geopend en u kunt vanaf ongeveer het jaar 1200 geschiedenis zien en horen.

Het museum is met name trots op het nieuwe paviljoen waarin een tentoonstelling is te zien van de geschiedenis vanaf 1940. Zo is de Grebbelinie weergegeven, Mil 1940, maar ook is een Indiehoek ingericht.

Op het defensieterrein wordt u hartelijk welkom geheten vanaf 10.00 uur en de bovenpoorten zijn geopend tot 16.00 uur.

Legerplaats bij Oldebroek

Eperweg 149

8084 HE ‘t Harde