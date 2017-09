Militariabeurs ‘t Harde zaterdag 7 oktober

‘t HARDE – Op de militaria verzamelbeurs, die op zaterdag 7 oktober van 09.00-12.00 uur wordt gehouden in MFC Aperloo, is een groot assortiment aan militaria te vinden vanaf 1900 met veel materiaal uit de tweede wereldoorlog, Nederlands Indië maar ook hedendaagse emblemen, medailles, uniformen, badges en uitrustingsstukken. Ook zijn er boeken en andere militaire documentatie te vinden. Een unieke gelegenheid om uw verzameling aan te vullen of om kennis te nemen van diverse militaire zaken.

Er is nog ruimte voor standhouders beschikbaar en aanmelden voor een tafel kan nog tot 5 oktober. Verlofplichtige wapens en/of scherpe munitie niet toegestaan!.

De belangstelling voor deze groepen stijgt gestaag en geeft een extra mogelijkheid om met mede-verzamelaars in contact te komen. Een mooie gelegenheid ook om uw militaria, die wellicht nog op de zolder liggen, te verkopen.

Er is nog ruimte voor standhouders beschikbaar en aanmelden voor een tafel kan nog tot 5 oktober.

Info: Gerrit Bosch

Email: info@militariabeurs.info

Tafelreservering vooraf noodzakelijk.

Tafels vanaf 08.00 uur beschikbaar

Entree 3 euro per persoon, kinderen t/m 12 jaar onder geleide gratis

Multi Functioneel Centrum “Aperloo” Stadsweg 27,”t Harde.