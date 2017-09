’t Harde start officiële seizoen met een zege op Prins Bernhard

S.V. ’t Harde 1 trapte het nieuwe seizoen officieel af voor de beker in Uddel tegen Prins Bernhard (PB). Waar op het oog de grasmat van PB er prima uit zag, bleek in de praktijk de stroperigheid van het veld lekker voetbal in de weg te zitten.

Halverwege de eerste helft kwam ’t Harde op 0-1 nadat Menno van ’t Hul in de 16 meter werd gevloerd. De strafschop werd onberispelijk binnen geschoten door Henk Elskamp. Zoals eerder gezegd was combinatiespel moeilijk en daarom werd ’t Harde zo nu en dan gedwongen sneller de diepte te zoeken. Zo ook vlak voor rust toen Henrico Leusink met een diep bal Henk Elskamp wist te bereiken. De afgemeten voorzet van Elskamp werd rustig binnengekopt door de ingelopen aanvoerder Arnoud Kamerbeek.

Na rust ging het tempo door de toch wat warme omstandigheden omlaag. Hierdoor kon PB tot een aantal aanvallen komen, waarbij de gevaarlijkste kans voortkwam uit een hoekschop die mede dankzij de vingertoppen van doelman Henry Schipper op de lat belandde. De wedstrijd zelf werd na een uur definitief in het slot gegooid door Henk Elskamp. Hij werd opnieuw via een lange bal van Henrico Leusink gelanceerd en liet de keeper kansloos met een bekeken schot.

De eerste zege van ’t Harde is een feit. Volgende week wacht de tweede ontmoeting in de beker. ’t Harde speelt om 14.30 uur thuis tegen BAS. De ploeg uit Biddinghuizen gaat voorlopig aan de leiding in de bekerpoule na een ruime 5-0 zege op VV Elspeet.