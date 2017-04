Informatieavond over het puberende brein in Jeanne d’Arc

Op maandag 8 mei organiseert de oudergespreksgroep voor ouders met kinderen met autisme of adhd een informatieavond in wijkontmoetingscentrum Jeanne d’Arc. Om 19.00 uur staat de koffie klaar, om 19.30 uur begint de avond.

Gastsprekers zijn Berno en Danielle van Vivens. Zij hebben veel ervaring met jongeren met autisme. Vanuit hun werkervaring vertellen zij over de uitdagingen waar pubers met autisme mee te maken kunnen krijgen. Zo lopen de kalenderleeftijd en sociaal emotionele ontwikkeling niet altijd gelijk. Terwijl de maatschappij bepaalde eisen stelt of verwachtingen heeft. Dit kan voor vervelende uitdagingen of spanningen zorgen.

De oudergespreksgroep is er voor ouders met kinderen met autisme en/of ADHD. Corina Mulder en Hendriëtte Kroes zijn initiatiefnemers. Zij zijn zelf ervaringsdeskundigen en worden ondersteund door Stichting WIEL. Tijdens een avond staat het lotgenotencontact centraal. Er is veel ruimte voor het uitwisselen van ervaringen.

Wijkontmoetingscentrum Jeanne d’Arc is gesitueerd aan Hertog Willemweg 3 in ’t Harde. Voor meer informatie of aanmelden, neem gerust contact op met Stichting WIEL of de oudergespreksgroep. Tel.: 0525 – 68 12 12 of mail naar info@wiel.nl / oudergespreksgroepelburg@live.nl.