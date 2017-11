Klinkende zege voor S.V. ’t Harde

Dankzij een ruime zege op SEH uit Heerde heeft ’t Harde de aansluiting behouden met de top van de ranglijst. Op een perfect bespeelbare grasmat werd een eclatante 5-1 zege geboekt, nadat de ploeg met een 0-1 achterstand de rust in was gegaan.

’t Harde startte de wedstrijd met dezelfde elf spelers als de uitwedstijd tegen Dieze West. De eerste grote kans was voor de groen-witten toen Henk Elskamp de bal voor slingerde en Jelle van ’t Hul zijn voet niet goed tegen de bal kreeg. Na 11 minuten nam SEH de leiding door een afvallende bal op te pakken en via de hulp van de paal in het doel te schieten, 0-1.

’t Harde probeerde de rug te rechten. Raakte de lat via Dinand Dekker en wist de doelman van SEH een geweldige inzet van Bram van de Worp over de lat te tikken. SEH zelf kreeg een levensgrote kans, maar de ploeg was niet attent genoeg bij een lage voorzet die door iedereen gemist werd.

Na de rust paste beide trainer hun tactiek aan, wat uiteindelijk het beste werkte voor S.V. ’t Harde. Via de attente Dinand Dekker werd de 1-1 uit een scrimmage in het doel geschoten. Niet veel later nam aanvoerder Van de Worp zijn ploeg bij de hand om de 2-1 in te schieten in de korte hoek. Dit na een prima individuele actie waarmee hij 3 tegenstanders het nakijken liet.

Halverwege de tweede helft sloeg Van de Worp weer toe. Met een bekeken vrije bal tilde hij de stand naar 3-1. SEH had moeite om het team van Egbert Kragt bij te houden. Uit een perfecte counter noteerde de doorgelopen Jelle van ’t Hul met een prima knal de 4e Hardenese treffer. Bijna zorgde Dekker voor de 5e treffer. Zijn geplaatste afstandsschot belandde buiten bereik van de doelman op de kruising.

Het leek niet op te kunnen voor ’t Harde, want na een splijtende assist van Henk Elskamp kreeg Quinten Turubassa de vrije doortocht naar de Heerder doelman. Turubassa bleef rustig en omspeelde de doelman en plaatste met links het leder in het lege doel, 5-1.

Dankzij de attent keepende Schipper bleef uiteindelijk de 5-1 op het scorebord staan. Een uitstekende overwinning van ’t Harde. Volgende week is S.V. ’t Harde vrij van competitie en wordt er ook niet geoefend. ’t Harde hervat de competitie op zaterdag 18 november thuis tegen v.v. Storica.