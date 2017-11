SInterklaasintocht 2017 ‘t Harde

’T HARDE – Oranjevereniging ’t Harde organiseert ook dit jaar de intocht van Sinterklaas. De intocht vindt zaterdag 25 november plaats vanaf 14.30 uur. De Sinterklaasintocht start vanaf de Maranathakerk. Aansluitend zal om 15.15 uur Sinterklaas en zijn Pieten welkom worden geheten bij het MFC Aperloo aan de Stadsweg 27. Koos Matroos zal ook een bezoek komen brengen, samen zullen we er een overgetelijk feest van maken. De verwachting is dat de Sint en zijn Zwarte Pieten rond 16.15 uur het MFC Aperloo zal verlaten.

Brievenbus voor Sinterklaas.

Bij The Read Shop staat een brievenbus voor Sinterklaas. Hier kunnen ouders en of opa(s) en oma(s) een persoonlijk verhaaltje over hun (klein)kind inleveren voor in het boek van Sinterklaas. Formulieren hiervoor zijn aanwezig in de winkel, maar vindt u ook op onze website. Aanleveren kan uiteraard ook via de email oranjeverenigingtharde@gmail.com . Voor de kinderen is er een kleurwedstrijd en deze kleurplaat kan ook worden ingeleverd via de brievenbus. De kleurplaat is te verkrijgen bij The Read Shop en bij Bakkerij Grootkarzijn in ‘t Harde, daarnaast is deze ook via onze website te downloaden www.oranjeverenigingtharde.nl