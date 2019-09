Op zaterdag 14 september vindt de landelijke Zwaluwen jeugdactiedag plaats op sportpark Schenk in ‘t Harde.



Vanaf 8.30 uur worden de eerste (reguliere) bekerwedstrijden gespeeld. Vanaf 14.00 uur zal er op het hoofdveld diverse voetbalactiviteiten plaatsvinden in het kader van de Zwaluwen jeugdactiedag.



Om half 4 wordt wordt prinses Beatrix verwacht om het laatste gedeelte van het programma op het hoofdveld van S.V. ‘t Harde te bekijken. Het buitenprogramma zal rond 16.45 uur afgelopen zijn.



U wordt allen van harte uitgenodigd om op sportpark Schenk aanwezig te zijn. Kom zo veel mogelijk lopend of op de fiets om zo doorstroming van verkeer soepel te laten verlopen rondom het sportpark.



Tot zaterdag op sportpark Schenk, Bovenweg 8 in ‘t Harde