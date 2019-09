De laatste fase van het project gaat in ontwikkeling. Samen met toekomstige bewoners en omwonenden heeft VanWonen woningen ontwikkeld voor deze fase.

We presenteren u onze plannen graag op maandag 16 september vanaf 19.30. Tijdens de beenkomst laten we u de verkaveling zien en de verschillende woningen die in de verkoop komen. Bent u er ook bij?

https://www.heidezoom.nl/