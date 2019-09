Het viel mij nog mee toen we in IJsselmuiden aankwamen: het zonnetje scheen! Na de koffie en de lunch gingen we een uur ‘s middags van start tegen Rossum.

We wonnen met 2-1 van de tukkers. Daarna werd het 1-0 tegen de latere winnaar uit Utrecht: Faja lobi Oldstars. Geleidelijk aan werd het weer steeds slechter: tegen Irnsum sleepten we er nog een gelijkspel uit, maar tegen de oldtimers uit Dronten gingen we met 1-0 onderuit. De mannen uit Dronten speelden op de counter en lieten ons het spel maken. De regen kwam met bakken uit de hemel en we kregen de bal er niet meer in.

Toch werden we gedeeld eerste in de poule maar op doelsaldo derde en dus speelden we om de vijfde plaats. Helaas waren de mannen uit Raalte, onze tegenstanders, al gevlogen en konden we douchen.

Het toernooi was goed georganiseerd en onder het genot van een hapje en een drankje werden de prijzen uitgereikt in de kantine. Winnaar Faja lobi Oldstars memoreerde nog even in zijn speech, dat ze maar van één team hadden verloren: de groen witten uit ‘t Harde. Dat waardeerden wij zeer natuurlijk!

Er waren 10 teams, uit het hele land afkomstig: Den Haag, Veldhoven, Utrecht, Friesland en Twente. De sport is heel populair geworden.

Heb je ook interesse om je aan te sluiten bij de oldstars van SV ‘T HARDE?

Iedere donderdag om 10 uur beginnen we met koffie. Dan trainen en dan de lunch in het clubhuis. Voordat we een partijtje voetballen, krijgen we eerst een uitgebreide warming-up. Na het voetballen, stretchen en cooling down, douchen een gezamenlijke lunch.

Vind jij het leuk om op oudere leeftijd (60+) nog tegen een balletje te trappen, dan ben je bij onze groep van harte welkom. Het is leuk om in beweging te zijn. Voor informatie kun je bellen met: Hans Timmers, +31613979282.