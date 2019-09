Op de dag van de opening van onze nieuwe ruimtes op sportpark Schenk heeft Oranjeborg S.V. ’t Harde een eigen gemaakte bank geschonken. Deze bank past prachtig onder onze nieuwe luifel. Oranjeborg is een solide zorginstelling met diverse locaties in Nederland. Ons trouwe lid Hilbert Zanting is werkzaam bij Oranjeborg in Biddinghuizen. Via Hilbert zijn de onderlinge contacten ook gelegd.

Oranjeborg biedt met 24 uurszorg ondersteuning aan mannen met een zogenoemde dubbel- of triplediagnostiek, oftewel de combinatie van een verstandelijke beperking, psychische problematiek en/of verslavingsproblematiek.

Oranjeborg heeft als missie om zijn cliënten weer onderdeel van de maatschappij te laten zijn en hun waardigheid te vergroten. Oranjeborg helpt zijn bewoners het leven zo in te richten dat zij de balans terugvinden. Zij nemen de draaglast (tijdelijk) uit hun handen, vergroten hun draagkracht en werken samen aan succeservaringen.

Hilbert traint 2 keer per week met een groep cliënten op ons sportpark, ook helpen de cliënten in de zomermaanden mee met diverse onderhoudsklussen. Sporten is voor de cliënten een mooie manier om gezond bezig te zijn. In deze hoedanigheid wordt er daarom ook 2 keer per jaar een voetbaltoernooi door Oranjeborg tussen de 4 vestigingen op ons sportpark georganiseerd. Als dank voor de goede samenwerking heeft Oranjeborg een houten bank aangeboden. Deze houten bank is gemaakt door de cliënten van Oranjeborg. Een mooi cadeau, welke met veel dank is aangenomen door de voorzitter van S.V. ’t Harde.