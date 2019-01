Nieuwe ondernemersvereniging in ‘t Harde

Tijdens een oprichtingsontbijt in restaurant Amuse is op maandag 28 januari de nieuwe vereniging ‘t Harde Onderneemt van start gegaan. Restauranthouder Vera Kleinrensink, cafébaas Gerjan van ‘t Hul en makelaar Jan-Willem Knol zijn de drie initiatiefnemers. Onder toeziend oog van notaris Megchelsen, wethouder Wessel en ruim tien geïnteresseerde ondernemers plaatsten de drie hun handtekening onder de oprichtingsakte.

‘t Harde Onderneemt komt op voor de belangen van winkeliers en andere ondernemers in het dorp. “En we gaan ook gewoon voor gezelligheid en leuke ontmoetingen”, liet de kersverse voorzitter Kleinrensink weten tijdens de meeting. “Het eerste dat we al voor elkaar gekregen hebben: de gemeente trekt haar idee om blauwe parkeerzones in het centrum in te stellen voorlopig in,” voegde ze er tevreden aan toe.

Huurprijzen verlaagd

“Goed dat er weer een ondernemersvereniging is op ‘t Harde. Heel belangrijk, want als het goed gaat met de winkeliers, dan gaat het ook goed met de mensen in het dorp.” Aldus wethouder Henk Wessel die de nieuwe vereniging kort toesprak. Wessel ging daarbij ook in op de ontwikkelingen van het laatste deel van de bouwwerkzaamheden in ‘t Harde Centrum (Fase 3). Al jaren lukt het niet om ondernemers te vinden die winkelruimte willen huren in de te realiseren nieuwbouw. Volgens de gemeentebestuurder zal vastgoedontwikkelaar Coenraad van de Poll de komende tijd heel actief op zoek gaan naar huurders en zullen de huurprijzen flink verlaagd worden.

Diverse aanwezige ondernemers meldden zich direct na afloop van de bijeenkomst aan als lid van ‘t Harde Onderneemt. De drie initiatiefnemers, die nu tevens het bestuur vormen, zijn nog op zoek naar winkeliers in ‘t Harde die medebestuurder willen worden. Meer informatie over de vereniging is verkrijgbaar bij de oprichters