Sv ’t Harde op zoek naar een trainer/coach voor het 2e

Sv ’t Harde is voor het seizoen 2019/2020 op zoek naar een trainer/coach voor het 2e elftal en een trainer/coach voor de JO19-1. Het 2e elftal speelt momenteel in de reserve 2e klasse van de afdeling Oost. Onze oudste jeugd speelt dit seizoen in de 1e klasse.

Competenties:

– Je hebt een duidelijke voetbalvisie en vanuit deze visie kun je spelers ook individueel beter maken.

– Je bent enthousiast

– Je kunt werken vanuit het verenigingsbelang

– Je kunt werken in teamverband

– Je kunt omgaan met verschillende karakters binnen een team.

– Je bent in het bezit van UEFA-C diploma met geldige licentie (dit geldt voor trainer/coach

2e elftal)

Taken:

– Het voorbereiden en verzorgen van trainingen op de trainingsavonden

– Begeleiden en coachen van het team op de wedstrijddagen

– Het bijwonen van kaderavonden (maximaal 3x per jaar)

– Bijdrage leveren bij de selectieprocedures/scouting.

Sv ’t Harde biedt:

– Korte/ heldere lijnen binnen de cluborganisatie

– Enthousiaste stafleden

– Een marktconforme vergoeding

Je kunt reageren tot 8 februari, middels sollicitatie voorzien van CV, pasfoto en motivatie naar TC@svtharde.nl