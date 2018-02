Ontluisterende nederlaag voor ‘t Harde

‘t HARDE – ’t Harde leed afgelopen zaterdag een dik verdiende nederlaag tegen Noord Veluwse Boys (NVB) uit Hattemerbroek. Waar de blauw-witten de heen wedstrijd ook al hadden gewonnen, bleek de ploeg van oud S.V. ’t Harde trainer Jan Jaap Kooistra met 0-3 te sterk. Vanaf de aftrap leek ’t Harde de duimschroeven aan te draaien bij NVB. Henk Elskamp was al vroeg op dreef, maar kon in de eindpass niet een medespeler vinden. Het was dezelfde Elskamp die na een korte combinatie de bal voorlangs schoot. Niet veel later werd een vrije bal van Terence ten Brink in de korte hoek uit de goal geranseld door de jonge doelman van NVB.

Na een dik kwartier nam de druk van ’t Harde af en begon de ploeg slordig te worden. Doelman van de Streek moest handelend optreden na een slippertje van Van de Roest. Een van de tekenen dat de grip verloren leek. Slordig balverlies op het middenveld leidde niet veel later de 0-1 in. De onderschepte bal werd ineens de diepte ingespeeld op de diepgaande spits. Omdat het centrale duo van ’t Harde compleet uit positie was, was het koud kunstje voor de spits om de bal langs de keeper te plaatsen.

Voor rust had ’t Harde gelijk moeten maken, maar Dekker wist een teruggetrokken bal van Elskamp niet te maken. Waar verwacht werd dat ’t Harde na rust orde op zaken zou stellen, bleek na 30 seconden dat de opdracht om een punt binnen te harken misschien wel het hoogst haalbare. Bijna identiek aan de 0-1 stond bij de 0-2 de verdediging uit positie bij een lange bal. Doelman Van de Streek was vervolgens kansloos op de inzet van de linksbuiten van NVB.

’t Harde ploeterde door op het misschien ietwat moeilijk bespeelbare hoofdveld, maar dat mag niet als excuus worden aangevoerd. Na een uur spelen scoorde NVB de onvermijdelijke 0-3, uit een buitenspelsituatie dat wel, maar de ploeg kreeg in de omschakeling meerdere mogelijkheden en was het aan Van de Streek te danken dat de nederlaag niet groter werd.

Quinten Turubassa was met een schot van dichtbij op de lat nog in de buurt van de aansluitingstreffer, maar aan de het puntenverlies was geen ontkomen meer. Voor ’t Harde geldt dat de ploeg zich snel moet oprichten. Er volgen drie uitwedstrijden te beginnen a.s. zaterdag bij EZC ’84 in Epe. De wedstrijd in Epe vangt aan om 14.30 uur.