Ruil- en verzamelbeurs van militaria zater 9 februari

Na een succesvolle en gezellige beurs is er zaterdag 9 februari wederom een grote verzamelbeurs van militaria en geüniformeerde beroepen in het MFC Aperloo ‘t Harde.

Veel standhouders zijn er steevast weer om de verzamelaar / bezoeker een breed scala aan verzamelobjecten aan te bieden. De beursregels zijn heel duidelijk waar men zich aan dient te houden als standhouder maar ook als bezoeker. Het is dan ook zeker de moeite waard om een bezoek te brengen aan de beurs. Tevens is dit een mooie gelegenheid om u militaire, brandweer etc. etc. spullen die nog op zolder liggen te verkopen.

Voor informatie over de beurs kunt u mailen naar info@militariabeurs.info of de website bezoeken www.militariabeurs.info. Hier kunt u zich ook aanmelden om een tafel te huren.

De verzamelbeurs is geopend van 09.00 uur tot 12.00 uur en de toegang bedraagt 3 euro. Kinderen tot 12 jaar onder begeleiding mogen gratis naar binnen.

U komt toch ook een bezoekje brengen!!

Tafel reserveren kan tot uiterlijk 7 februari

MFC Aperloo, Stadsweg 27, 8084 PH ‘t Harde

De beursdata voor 2019 zijn: zaterdag 9 februari, 8 juni, 12 oktober en 7 december.