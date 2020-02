In de derde uitwedstrijd na de winterstop gaat S.V. ’t Harde op bezoek bij S.V. Zalk. Beide ploegen verloren nog geen punt in 2020.



Zalk won afgelopen zaterdag op eigen veld met 3-1 van VEVO. Een week daarvoor werd er met 4-2 bij Wijthmen gewonnen. Na een stroeve eerste seizoenshelft krijgt Zalk daarmee de subtop weer wat in het vizier. De achterstand op de tweede plek, die ’t Harde deelt met WZC, is zes punten. Voor Zalk een cruciaal duel dus, wil men nog een rol van betekenis spelen dit seizoen.

’t Harde begon het nieuwe jaar met duels tegen de twee onderste ploegen. Dat leverde twee uitstekende resultaten op; 4-1 winst bij VEVO en vorige week een 7-1 overwinning tegen Noord Veluwe Boys. De groenwitten kunnen dus vol vertrouwen afreizen naar Zalk. Tegelijkertijd blijft koploper ’s-Heerenbroek winnen en kan de jonge ploeg van trainer Egbert Kragt zich geen misstap veroorloven. De afstand tot de eerste plek is nog steeds zes punten.

De eerste wedstrijd tegen Zalk won ’t Harde met 3-2. Twee jaar geleden won Zalk met dezelfde cijfers op eigen veld, in het jaar dat men kampioen werd. Aanstaande zaterdag wederom een interessante ontmoeting tussen twee ploegen met ambities. Het duel op Sportpark An de Steege begint om 14.30 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Karkdijk.