De eerste echte graadmeter in de competitie van 2020 is ’t Harde niet goed bevallen. Een nagenoeg kansloze 3-0 nederlaag stond na iets meer dan negentig minuten op het scorebord in Zalk. Daarnaast liep de ploeg tegen onnodige kaarten op, waardoor het in de komende wedstrijd geen beroep kan doen op Menno van ’t Hul en Pascal van Hulsteijn.

Op het winderige sportpark An de Steege profiteerde Zalk het meest van de wind mee in de eerste helft. Met veel strijd en opportunisme trachtte de thuisploeg de gasten onder druk te zetten.

Zalk was echt gevaarlijk uit standaardsituaties. Een vrije trap van ver belandde boven op de lat van het doel van keeper Henry Schipper en uit een hoekschop werd kiezelhard de onderkant van de lat geraakt. Het enige wapenfeit van ’t Harde bestond uit een volley van dichtbij van Pascal van Hulsteijn die door de doelman werd gered.

Na rust leek ’t Harde meer grip te krijgen op de tegenstander, echter zorgde een onoplettendheid ervoor dat Zalk op voorsprong kwam. Vanuit een ingooi stond ’t Harde niet goed gepositioneerd. Waarna de daaropvolgende aanval met enige fortuin, de bal werd van richting veranderd, langs Schipper in het doel vloog.

Amper een paar minuten werd de opdracht voor ’t Harde een stuk moeilijker gemaakt. Een onnodige overtreding van Van Hulsteijn zorgde ervoor dat de jonge aanvaller uit het veld werd gestuurd.

Zalk profiteerde pas in de slotfase van het numerieke overwicht en scoorde wederom met enige fortuin de 2-0 en 3-0. Bij beide doelpunten werd het schot dermate van richting veranderd, zodat Schipper volstrekt kansloos was.

Een verdiende nederlaag voor ’t Harde met als vervelende bijkomstigheid dat zowel WZC alsook koploper ’s Heerenbroek wel wisten te winnen. Het gat naar de kop is nu negen punten en voor ’t Harde geldt dat de ploeg even pas op de plaats moet maken. Zaak is wel voor de groen-witten om te blijven winnen en de eerstvolgende mogelijkheid is aanstaande zaterdag alweer. Dan speelt ’t Harde thuis om 14.30 tegen V.V. Kampen.