Op het natte maar goed bespeelbare hoofdveld van S.V. ’t Harde won de thuisploeg met een miniem verschil van tegenstander Zalk. De wedstrijd had veel eerder beslist kunnen zijn, maar in de slotfase werd het nog spannend voor de ploeg van trainer Egbert Kragt. Uiteindelijk bleef ’t Harde met 3-2 aan de juiste kant van de score.

’t Harde begon sterk aan de wedstrijd. De ploeg wist al combinerend dreigend te zijn voor de goal van Zalk. Grootste kansen waren er voor Lawrence Visch, die een vrijstaand voor de Zalker doelman zijn hoofd niet goed tegen de bal kreeg en er was een schietkans voor Bram van de Worp. Echter zoals wel vaker bij ’t Harde kwam vanuit het niets de ploeg op achterstand. In de twaalfde minuut was doelman Henry Schipper kansloos op een schuiver van rechts in de verre hoek, 0-1.

Amper vijf minuten later trok ’t Harde de stand gelijk, nadat Van de Worp met een sterke actie en krachtig schot in de korte de doelman kansloos liet, 1-1. ’t Harde behield het initiatief in de wedstrijd, maar moest af en toe wel toestaan dat Zalk gevaarlijk werd door diep in gebrachte vrije ballen. Een van deze pogingen ging slechts rakelings langs de paal.

Na een half uur spelen nam ’t Harde de leiding. De voorbereiding op de treffer van achteruit was prachtig. Hoogtepunt van deze aanval was een subtiele voetbeweging van Van de Worp, die zijn tegenstander op Bergkampiaanse wijze het bos in stuurde. Uiteindelijk was het ook Van de Worp, die op aangeven van Stefan Marsman, identiek aan de eerste goal de bal ziedend hard in de korte schoot, 2-1.

Net voor rust stond de paal een derde treffer van Van de Worp in de weg. De lob over de uitgekomen doelman kreeg net niet de beloning die het verdiende.

Zalk, dat in de rust van keeper wisselde, bleef in het tweede bedrijf vooral gevaarlijk met het inbrengen van veel strijd en hoge ballen. ’t Harde probeerde het meer voetballend en kreeg levensgrote kansen om de wedstrijd te beslissen. Zowel Quinten Turubassa, als ook Lawrence Visch kregen nauwelijks te missen kansen, maar de bevrijdende derde treffer wilde niet vallen.

Die treffer viel uiteindelijk wel in de 85e minuut. Een door de broertjes van ’t Hul opgezette aanval leidde tot een voorzet van Jelle, die de geheel vrijstaande Turubassa bediende en van dichtbij de 3-1 binnen tikte. Waar ’t Harde dacht de wedstrijd in de knip te hebben, perste Zalk er nog een slotoffensief uit.

In de 87e minuut ging doelman Schipper niet geheel vrijuit bij een ingebrachte vrije trap. De bal kon eenvoudig verlengd worden in de verre hoek, 3-2. Een hachelijke slotfase volgde met veel gevaarlijke corners van Zalk. Nadat een zware scrimmage voor het doel, waarbij alles wat groen wit was zich in de baan van het schot gooide, geen doel trof, was het duidelijk dat de punten terecht in ’t Harde bleven.

Met de overwinning is ’t Harde met nog een aantal ploegen de medekoploper na vier wedstrijden. Volgende week gaat ’t Harde op bezoek in Wijthmen. De wedstrijd op sportpark de Elshof vangt aan om 14.30 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Karkdijk.