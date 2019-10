In de tweede thuiswedstrijd van het seizoen neemt S.V. ’t Harde het op tegen S.V. Zalk, dat na een kort avontuur in de Derde Klasse weer terug is.



Zalk begon het seizoen met een pittig programma tegen mededegradanten VSW en CSV ’28. Tegen de ploeg uit Windesheim was er een 2-1 verlies, tegen CSV werd met 2-2 gelijkgespeeld. Vorige week pakte Zalk de eerste drie punten door een 0-2 overwinning bij Reaal Dronten.



’t Harde staat met drie andere ploegen op zeven punten, twee punten achter het nog foutloze Dieze West. Vorige week wonnen de groenwitten met 5-1 bij Kampen, zonder heel veel indruk te maken. Wat dat betreft zit er nog veel rek in de ploeg. De wedstrijd tegen Zalk is net als de thuiswedstrijd tegen SEH een mooie krachtmeting om te laten zien dat de Hardenezen mee kunnen doen met de bovenste plekken.



Zo’n anderhalf jaar geleden speelden ’t Harde en Zalk voor het laatst tegen elkaar. Toen werd het 2-2 in een seizoen waar Zalk kampioen werd. Hoe het deze keer afloopt, ziet u zaterdag vanaf 14.30 uur op Sportpark Schenk. Het duel staat onder leiding van scheidsrechter Celen.