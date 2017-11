Viaduct A28/N309 ‘t Harde klaar

‘t HARDE – Het werk aan het viaduct A28 en de N309 is helemaal af. De Eperweg in ’t Harde is nu veiliger voor weggebruikers, voetgangers en fietsers. Verkeer kan beter doorrijden op de N309. De verkeerslichten werken en alle rijstroken zijn weer te gebruiken. Conny Bieze: “Mooi dat we door goede samenwerking deze grote klus in zo’n korte tijd hebben kunnen realiseren. De Eperweg is nu veiliger geworden en het verkeer kan beter doorrijden. Ook belangrijk voor het vrachtverkeer.”

Rijkswaterstaat en de provincie Gelderland hebben in dit project nauw samengewerkt. Rijkswaterstaat is wegbeheerder van de A28 en de provincie van de N309. Door de handen ineen te slaan kon de reconstructie van het viaduct sneller worden opgepakt. Aannemer Heijmans voerde deze klus uit in zeer korte tijd. Normaal duurt een groot project als dit ongeveer een jaar, Heijmans slaagde erin om de klus in 22 weken te klaren.

Het verkeer kon al eerder over de vernieuwde N309 rijden. De afgelopen twee weken zijn er nog een aantal afrondende werkzaamheden uitgevoerd. Zo heeft de gemeente Elburg versneld een voetpad aangelegd vanaf de grens van de bebouwde kom naar ’t Harde. Een verzoek uit de omgeving.

De werkzaamheden trokken veel belangstelling van omwonenden. Dagelijks kwamen mensen kijken hoe het werk vorderde. Regelmatig stonden verkeersregelaars klaar om het verkeer om te leiden. Via nieuwsbrieven en borden werden bewoners en weggebruikers goed op de hoogte gehouden van alle werkzaamheden.

Het nieuwe viaduct was het laatste onderdeel van alle aanpassingen in ’t Harde. Eerder is bij 90 bewoners aan de Eperweg de woning geïsoleerd tegen geluidsoverlast. De Eperweg is beter ingericht door het plaatsen van boombakken en nieuwe verlichting. De Bovendwarsweg is afgesloten voor doorgaand vrachtverkeer.