Werkzaamheden Sportlaan ’t Harde

KWS gaat beginnen met het aanleggen van een infiltratie riool in de Sportlaan voor de gemeente Elburg. De werkzaamheden zullen op een dusdanige manier uitgevoerd gaan worden zodat de bewoners een minimale overlast zullen hebben. Overlast zal niet helemaal voorkomen kunnen worden, maar wel tot een minimum worden beperkt. In deze bijlage staan de verschillende fases weergegeven. In elke fase staat de dag en datum aangegeven waar en wanneer de werkzaamheden worden uitgevoerd.

Nadat een stuk weg (asfalt) is opengebroken wordt het infiltratieriool ter plekke aangelegd. Vervolgens wordt het opengebroken deel weer aangevuld met een laag Menggranulaat (puin) zodat de huizen weer bereikbaar zijn.De voetpaden worden nog niet vervangen en kunnen dus nog gebruikt worden. Mocht u vragen hebben, kunt u bellen met de heer Hogeman tel: 06-50226316